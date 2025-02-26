Декан Виноградов заявил, что часть пенсионеров в марте получит пенсию меньше

В марте 2025 года некоторые пенсионеры могут получить меньшую сумму выплат по сравнению с февралем. Это связано с завершением дополнительных выплат, которые были произведены в феврале после индексации пенсий.
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