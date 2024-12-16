Глава SuperJob: Курьеры зарабатывают в 3–5 раз больше учителей

Захаров призвал изменить оплату труда неквалифицированным кадрамКурьеры в России зарабатывают в 3–5 раз больше учителей начальных классов и начинающих токарей, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью газете «Коммерсантъ».