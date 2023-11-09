«Квартира за третьего ребенка»: Матвиенко нашла способ повысить рождаемость в РФ

При рождении третьего ребенка российской семье можно давать квартиру. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в СФ, посвященных вопросам поддержки рождаемости.
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