Сивков оценил перспективы службы для военных с категорией «Д» в зоне СВО

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Доктор военных наук, член-корреспондент РАРАН Константин Сивков высказался о возможности службы в Вооруженных силах РФ для граждан, имеющих в военном билете категорию «Д» (полная непригодность к военной службе по состоянию здоровья).
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