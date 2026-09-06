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Сивков оценил перспективы службы для военных с категорией «Д» в зоне СВО

Сивков оценил перспективы службы для военных с категорией «Д» в зоне СВО

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Доктор военных наук, член-корреспондент РАРАН Константин Сивков высказался о возможности службы в Вооруженных силах РФ для граждан, имеющих в военном билете категорию «Д» (полная непригодность к военной службе по состоянию здоровья).

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