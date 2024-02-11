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"Подчистил историю": Пасынок выложил всю правду о другой семье и русских корнях Сырского

"Подчистил историю": Пасынок выложил всю правду о другой семье и русских корнях Сырского

В сети распространяется ролик, на котором пасынок нового главкома ВСУ рассказывает, кто такой на самом деле Александр СырскийНовый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет богатую историю, правда часть её он усердно пытается скрыть.

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