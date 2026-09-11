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Царьград

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ГБР Украины арестовало сотрудника СБУ из-за взрыва под Киевом

ГБР Украины арестовало сотрудника СБУ из-за взрыва под Киевом

В поселке Милая под Киевом арестован сотрудник СБУ по делу о взрыве склада боеприпасов. Следствие утверждает, что помещение не соответствовало требованиям, а размещение не было согласовано с правоохранительными структурами.

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