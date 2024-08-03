В России разработали дрон "Судного дня": Западу приготовиться

FPV-дрон будет использоваться для применения в случае ядерных ударовГендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал агентству ТАСС, что русские инженеры разработали FPV-дрон "Судного дня".
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