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Царьград

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Марина Короткова одержала победу в межконтинентальном заплыве

Марина Короткова одержала победу в межконтинентальном заплыве

65-летняя петербурженка Марина Короткова победила в межконтинентальном заплыве через Дарданеллы, преодолев дистанцию за 56 минут 54 секунды.

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