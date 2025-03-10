Экс-ведущий прямых линий губернатора ЯНАО станет участником праймериз ЕР. Инсайд

Бывший ведущий прямых эфиров губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, ныне гендиректор Ноябрьского телевизионного информационного агентства (НТИА) Максим Солодов станет участником предварительного голосования Единой России.
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