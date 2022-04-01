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Минобороны РФ: при приближении российских подразделений танкисты ВСУ в спешке бросили под Черниговом модернизированные Т-64

Минобороны РФ: при приближении российских подразделений танкисты ВСУ в спешке бросили под Черниговом модернизированные Т-64

При приближении российских подразделений танкисты Вооруженных сил Украины в спешке бросили под городом Черниговом модернизированные боевые машины Т-64.

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