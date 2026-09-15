Захарова раскрыла влияние пропаганды на девушек в 1990-е годы

Мария Захарова, представитель МИД России, на фестивале в Екатеринбурге рассказала, как в 1990-е годы общество продвигало концепцию успеха, исключающую семейные ценности, и как это повлияло на решение многих девушек отказаться от создания семьи.
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