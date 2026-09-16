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Аргументы и Факты

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Учёные РАН нашли молекулы, влияющие на тяжесть туберкулёза

Учёные РАН нашли молекулы, влияющие на тяжесть туберкулёза

Две малые некодирующие РНК возбудителя туберкулёза способны влиять на взаимодействие бактерии с иммунной системой и тяжесть заболевания, выяснили специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН.

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