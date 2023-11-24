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Сначала Нидерланды – потом весь ЕС: На Украине испугались европейской "тройки"

Сначала Нидерланды – потом весь ЕС: На Украине испугались европейской "тройки"

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс вызвал неподдельную панику на Украине. Его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антирусские санкции ЕС и лишить поддержки Киева.

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