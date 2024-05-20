Волейболистка Лазарева: «Те, кто получает по 40-50 тысяч, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы ни у кого ничего не забираем»

– Лучший волейболист мира Леон получает в районе 1,5 миллиона евро за сезон. В женском хоть кто-то рубит близко к миллиону? – Была новость, что Бошкович переподписала контракт с «Экзачибаши» и по новому будет получать 2,5 миллиона евро в год.
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