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Сытая жизнь закончена: вторая семья из Петербурга отправляется на родину за комменты в соц. сетях

Сытая жизнь закончена: вторая семья из Петербурга отправляется на родину за комменты в соц. сетях

Avia.pro - СМИ Современные подростки живут в двух мирах одновременно — реальном и виртуальном.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

А разве у всех ржавых из засразии и закавказья документы в порядке ? Если действительно есть порядок, то есть по законам РФ,  то это 1 или 2 % из многомиллионной орды, для них криминал это образ жизни, а терроризм война с коренным гражданам России!

Профиль пользователя Serge
Serge

Вопрос Гаранту : по одной трубе с помпой и широким освещением в СМИ из бассейна откачивается 10 кг г...вна в год, по другой - без всякой помпы в год закачивается 300 тонн оной субстанции. Не пора ли, пока не поздно, сажать водопроводчиков с конфискацией имущества, и срочно устраивать дезинфекцию бассейна?

Профиль пользователя Marisha
Marisha

пока народ молчит ,так ибудем жить,почему живущие в этом доме не позвонили в полицию и другие органы ,что у них чурки живут?Вот и думайте сами!

Профиль пользователя Elena Dmitrieva
Elena Dmitrievaизменено

Хорошо, но мало. Их здесь уже 30 миллионов!!! Это чужое и неприятное нам общество, которое никогда не станет нам друзьями. И зачем тогда они здесь??

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Проверяют, если что-то случится. а в порядке законности проверять легальность нахождения на территории России мигрантов и их семей - НЕ НУЖНО?!!  РАЗВЕЛИ МИГРАНТСКИЙ ГАДЮШНИК!!