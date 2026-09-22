Сытая жизнь закончена: вторая семья из Петербурга отправляется на родину за комменты в соц. сетях

Avia.pro - СМИ Современные подростки живут в двух мирах одновременно — реальном и виртуальном.
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А сколько ещё такого сброда у нас осталось?
А разве у всех ржавых из засразии и закавказья документы в порядке ? Если действительно есть порядок, то есть по законам РФ, то это 1 или 2 % из многомиллионной орды, для них криминал это образ жизни, а терроризм война с коренным гражданам России!
Вопрос Гаранту : по одной трубе с помпой и широким освещением в СМИ из бассейна откачивается 10 кг г...вна в год, по другой - без всякой помпы в год закачивается 300 тонн оной субстанции. Не пора ли, пока не поздно, сажать водопроводчиков с конфискацией имущества, и срочно устраивать дезинфекцию бассейна?
пока народ молчит ,так ибудем жить,почему живущие в этом доме не позвонили в полицию и другие органы ,что у них чурки живут?Вот и думайте сами!
Правильно! Выявлять любыми способами и депортировать сразу-без права на возврат всех по-именно членов семей!
нужно наводить порядок в стране. Спасибо полиции
Еще около миллиона осталось. И каждого провожать так торжественно, в интернете показывать?
Хорошо, но мало. Их здесь уже 30 миллионов!!! Это чужое и неприятное нам общество, которое никогда не станет нам друзьями. И зачем тогда они здесь??
Когда их всех уже по домам-то выпи#дят,а?
Проверяют, если что-то случится. а в порядке законности проверять легальность нахождения на территории России мигрантов и их семей - НЕ НУЖНО?!! РАЗВЕЛИ МИГРАНТСКИЙ ГАДЮШНИК!!