В пригороде Барнаула три тысячи жителей не могут дождаться подключения к электросетям

Люди не могут дождаться света даже по решению суда Почти три тысячи жителей коттеджных поселков в Барнауле не могут дождаться подключения к электрическим сетям, несмотря на то, что уже заплатили за это подрядчику, сообщают "Вести Алтай".
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