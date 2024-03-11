Медведев после церемонии «Оскар» призвал российских режиссеров снимать фильмы о войне

По словам зампреда, настал момент «снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги»Настал момент, когда российским режиссерам «надо идти вперед» и начать снимать фильмы о войне, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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