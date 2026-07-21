Сила в правде
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Сила в правде

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Кровавая тайна Драпатого: жуткий скандал с гибелью солдат преследует главного кандидата на место Сырского

Кровавая тайна Драпатого: жуткий скандал с гибелью солдат преследует главного кандидата на место Сырского

Кровавая тень нависла над украинским командованием. Михаил Драпатый — главный кандидат на место Сырского — известен не только амбициями, но и трагедией на 239-м полигоне, где погибли 12 солдат от российского удара.

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