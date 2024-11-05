Забайкальский край занял третье место в России по площади ландшафтных пожаров

Забайкальский край оказался на третьем месте в России по количеству ландшафтных пожаров. Согласно данным проекта «Земля касается каждого», в регионе сгорело 3,4 миллиона гектаров леса и травы, что составляет 8% от общей площади края.
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