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Вести Севастополь

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6 человек пострадали в аварии на дороге «Ялта — Севастополь»

На трассе «Ялта — Севастополь» произошла авария, в результате которой пострадали шесть человек. Согласно предварительным данным, накануне вечером, около 21:40, 20-летний водитель автомобиля «Мазда 3» потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Лачетти».

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