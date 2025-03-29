6 человек пострадали в аварии на дороге «Ялта — Севастополь»

На трассе «Ялта — Севастополь» произошла авария, в результате которой пострадали шесть человек. Согласно предварительным данным, накануне вечером, около 21:40, 20-летний водитель автомобиля «Мазда 3» потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Лачетти».