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Прокуратура проверит «ЮТэйр», который оставил более 30 пассажиров без мест на самолете

Прокуратура проверит «ЮТэйр», который оставил более 30 пассажиров без мест на самолете

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка авиакомпании «ЮТэйр» из-за задержки сегодняшнего рейса по маршруту Минеральные Воды – Москва.

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