В Республике Молдова будет создан Национальный фонд культуры, который представляет собой новый механизм финансовой поддержки независимого и частного сектора культуры в сфере искусства и творческих индустрий.
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