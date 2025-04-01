Баня сгорела на берегу Ладоги в Карелии

Пожарные Лахденпохского района минувшей ночью боролись с серьезным возгораниемФото: unsplash.com / Raquel Raclette Сегодня ночью в 2 часа 30 минут на пульт Единой службы спасения-01 Лахденпохского района поступило сообщение о том, что в поселке Коконниэми горит частная баня.