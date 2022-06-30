Діти грають неподалік місця проведення навчань територіальних сил самооборони України на околиці Харкова, 17 червня 2022 року Сенатори закликали ООН розслідувати повідомлення про вивезення українських дітей до Росії За даними постпреду України при ООН, з початку війни до Росії було незаконно вивезено 234 тисячі українських дітей Республіканка Марша Блекберн, яка представляє в Сенаті штат […] Сообщение Сенатори закликали ООН розслідувати повідомлення про вивезення українських дітей до Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.