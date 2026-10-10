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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Адмирал» примет «Ладу», «Трактор» сыграет с «Сибирью», «Авангард» в гостях у «Барыса», «Локомотив» против «Динамо» Минск

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 10 октября «Адмирал» примет «Ладу», «Трактор» сыграет с «Сибирью», «Авангард» проведет гостевой матч с «Барысом», «Локомотив» будет противостоять «Динамо» Минск.

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