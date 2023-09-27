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Непомнящий выиграл турнир по быстрым шахматам Levitov Chess Week, Свидлер – 2-й, Аронян – 3-й

Призовой фонд турнира – 130 тысяч евро (40 тысяч – за победу). Levitov Chess Week Амстердам 1. Ян Непомнящий (Россия) – 12,5 2.

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