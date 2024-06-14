"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить

Malina

Так как не хватает "рабочих рук", то предлагаю такое наказание: порка на центральной площади города + конфискация ВСЕГО имущества у всей семьи( до 7 колена)+ каторжные работы в кандалах на стройках страны ( вместо мигрантов)!!! И порку показывать по всем программам TV, в воспитательных целях! И главное: вернуть всех "студентов" из "заграницы"... пусть учатся в наших ВУЗах!!!