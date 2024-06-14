"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Malina
Так как не хватает &quot;рабочих рук&quot;, то предлагаю  такое наказание: порка на центральной площади города + конфискация ВСЕГО имущества у всей семьи( до 7 колена)+ каторжные работы в кандалах на стройках страны ( вместо мигрантов)!!! И порку показывать по всем программам TV,  в воспитательных целях! И главное: вернуть всех &quot;студентов&quot; из &quot;заграницы&quot;... пусть учатся в наших ВУЗах!!!
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13 час.
M
Malina
У корупции глубокие корни! Но вырывать сорняки надо с корнями!!!
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13 час.
Леонид
Дружбан того самого прикроет, если что.
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3 час.

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