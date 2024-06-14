Интересная жизнь с Vera Star "Коррупция может задушить Россию" - такое заявление сделал генерал армии, бывший министр МВД Анатолий Куликов.
"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить
Комментарии
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Malina
Так как не хватает "рабочих рук", то предлагаю такое наказание: порка на центральной площади города + конфискация ВСЕГО имущества у всей семьи( до 7 колена)+ каторжные работы в кандалах на стройках страны ( вместо мигрантов)!!! И порку показывать по всем программам TV, в воспитательных целях! И главное: вернуть всех "студентов" из "заграницы"... пусть учатся в наших ВУЗах!!!
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13 час.
M
Malina
У корупции глубокие корни! Но вырывать сорняки надо с корнями!!!
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13 час.
Леонид
Дружбан того самого прикроет, если что.
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3 час.
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