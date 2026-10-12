Байкал оказался в три раза богаче на реки: учёные пересчитали водотоки великого озера

Сотрудница Иркутского государственного университета и Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН Ирина Амосова более 20 лет изучала речную сеть Байкала.
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