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Байкал оказался в три раза богаче на реки: учёные пересчитали водотоки великого озера

Байкал оказался в три раза богаче на реки: учёные пересчитали водотоки великого озера

Сотрудница Иркутского государственного университета и Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН Ирина Амосова более 20 лет изучала речную сеть Байкала.

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