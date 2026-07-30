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Два брака с подругами, побег с завода и совет Басилашвили: как Кирилл Жандаров нашёл своё счастье

Два брака с подругами, побег с завода и совет Басилашвили: как Кирилл Жандаров нашёл своё счастье

В его жизни было два брака, причем обе супруги когда-то дружили. Сегодня Кирилл Жандаров, сыгравший более сотни ролей в кино и театре, воспитывает двоих сыновей и называет свой нынешний союз абсолютно правильным решением.

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