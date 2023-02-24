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Медведев: “Необходимо отодвинуть угрозы для России до границ Польши”

Медведев: “Необходимо отодвинуть угрозы для России до границ Польши”

Необходимо, чтобы угроза для России находилась как можно дальше от ее границ. К этому призвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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