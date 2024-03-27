Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

Концертный зал «Крокус Сити Холл», где произошла трагедия 22 марта, находится сейчас в залоге у Газпромбанка, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), обнародованной РБК.
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