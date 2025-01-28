"Утюжат ФАБами и артой": ВСУ настиг удар возмездия - ликвидировано "гнездо НАТО" под Киевом

Россия, в отличие от Украины, смогла безболезненно пережить массированную атаку. Поступает информация, что ВСУ настиг удар возмездия - ликвидировано "гнездо НАТО" под Киевом, откуда, предположительно, производилась наводка БПЛА.
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