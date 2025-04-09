Модель-«хамелеон» решила избавиться от нью-йоркского пентхауса

Супермодель «большой шестерки» Линда Евангелиста решила избавиться от своего пентхауса. Роскошную нью-йоркскую недвижимость манекенщица, прозванная «хамелеоном», оценила в 8,19 миллиона долларов (705,9 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).
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