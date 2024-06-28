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RS: Байден и Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по Украине

RS: Байден и Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по Украине

Во время дебатов президент США Джо Байден и его соперник Дональд Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по внешней политике Вашингтона касательно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Алексей Тан
Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России================ ЧЁРНЫЙ ПЁС устроил ШОУ с выбором... своей левой стороны и правой стороны.... А какая это сторона (чёрного пса) лучше?... а испражнения и ДУХ... &quot;чёрного пса&quot;... находятся Палестина и Украина.... И где этот &quot;запашок&quot;... более ароматен?... в Газе или на Донбассе???... как бы спрашивает... ПЁС ЧЁРНЫЙ.... А все иудейские СМИ ТВ... визжат от восторга.... АХ КАКОЕ ШОУ!!!.
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