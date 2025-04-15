Французы без объяснений задержали в аэропорту сотрудника МИД России Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, сообщила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова.
Совсем не комильфо
Комментарии
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И
Иринушка
Не боятся. Они не верят, что им в ответ прилетит. И нет у них никаких оснований верить. Вот то бесит просто.
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6 час.
Надежда
У эмочки тестостерона хватает только на то, чтобы грозно сдвинуть бровки, наморщить лобик и погрозить пальчиком в сторону России...
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4 час.
Сергей Дмитриев
Макрон чем-то напоминает капитана Кармаля, которого спас Пьер Безухов.
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1 час.
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