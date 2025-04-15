☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Макрон чем-то напоминает капитана Кармаля, которого спас Пьер Безухов.Совсем не комильфо
  • Надежда
    У эмочки тестостерона хватает только на то, чтобы грозно сдвинуть бровки, наморщить лобик и погрозить пальчиком в сто...Совсем не комильфо
  • Иосиф Калинин
    Конечно, плевать! Кто мы такие для этого Эрнста, если за ним стоят "большие" дядьки из Кремля и Правительства. Которы...Нам и врагов не н...

Совсем не комильфо

Совсем не комильфо

Французы без объяснений задержали в аэропорту сотрудника МИД России    Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, сообщила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Не боятся. Они не верят, что им в ответ прилетит. И нет у них никаких оснований верить. Вот то бесит просто.
Ответить
6 час.
Надежда
У эмочки тестостерона хватает только на то, чтобы грозно сдвинуть бровки, наморщить лобик и погрозить пальчиком в сторону России...
Ответить
4 час.
Сергей Дмитриев
Макрон чем-то напоминает капитана Кармаля, которого спас Пьер Безухов.
Ответить
1 час.
наверх