Что такое сила рода? Почему одним ушедшие предки помогают, а другим нет? Прочитайте эти строчки! Оно того стоит! Это действительно важно! Ведь часто наши проблемы и что страшно-проблемы наших детей возникают из-за заторов в движении энергии рода.