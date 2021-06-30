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Что такое сила рода? Почему одним ушедшие предки помогают, а другим нет?

Что такое сила рода? Почему одним ушедшие предки помогают, а другим нет?

Что такое сила рода? Почему одним ушедшие предки помогают, а другим нет? Прочитайте эти строчки! Оно того стоит! Это действительно важно! Ведь часто наши проблемы и что страшно-проблемы наших детей возникают из-за заторов в движении энергии рода.

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