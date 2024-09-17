Булочки с корицей и латте: врач назвал смертельно опасные осенние сладости

В чёрный список врача угодили многие традиционные для холодного времени года сладости.Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов объяснил, о каких традиционных десертах стоит забыть этой осенью и почему.
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