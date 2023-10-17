«Общественный контроль» назвал марки куриных яиц, в которых больше всего полезных каротиноидов

Безопасный продукт Как рассказали в организации потребителей «Общественный контроль», экспертизы куриных яиц, которые организация проводила в течение последних лет, дают обнадеживающий результат: проверенные образцы из магазинов Петербурга обладают абсолютной микробиологической чистотой.
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