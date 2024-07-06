Казахстан не пропускает в Россию фуры с товарами из Евросоюза

В обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к Министерству транспорта говорится, что с 1 июля таможенные службы Казахстана начали задерживать грузовики российских перевозчиков, перевозящих европейские товары в полуприцепах компаний из стран Европейского союза.