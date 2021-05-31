День календаря 31 мая: Всемирный день без табака, День блондинок, День российской адвокатуры

Праздники 31 мая Всемирный день без табака Всемирный день блондинок День российской адвокатуры День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ Весенний выходной в Великобритании Федот Овсяник, Семь дев в народном календаре События 31 мая в 1223-м первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси в 1859-м запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен в 1868-м — День рождения велоспорта в 1891-м началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали в 1935-м принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) "О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" в 1942-м в блокадном Ленинграде на стадионе "Динамо" прошел футбольный матч в 2003-м состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты Именины 31 мая Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Федор, Федот, Юлиан, Александра, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия, Семен.