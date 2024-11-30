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Царьград

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Появились сведения о скорой отставке главного тренера самарского клуба "КС". Кто стоит за этими слухами

Появились сведения о скорой отставке главного тренера самарского клуба "КС". Кто стоит за этими слухами

Главный тренер футбольного клуба "Крылья Советов" Игорь Осинькин может покинуть команду до матча с "Ростовом".

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