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Гауфф в Окленде проиграла всего 20 геймов и вышла в первый финал после «Ролан Гаррос»

18-летняя Кори Гауфф вышла в финал турнира в Окленде, разгромив Данку Ковинич – 6:0, 6:2. На этой неделе седьмая ракетка мира не проиграла ни сета и отдала соперницам всего 20 геймов.

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