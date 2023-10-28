В Испании деревню продают по цене дома

Испанская деревня Сальто-де-Кастро, расположенная неподалеку от границы с Португалией на территории биосферного заповедника, выставлена на торги по цене, сопоставимой со стоимостью одного дома, сообщает Euronews.
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