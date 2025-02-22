Трамп заявил о намерении вернуть средства, потраченные на помощь Украине

Белый дом пытается вернуть средства, потраченные на помощь Украине, и добьется этого. Такое заявление сделал 21 февраля президент США Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC), трансляцию вёл телеканал Fox News.
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