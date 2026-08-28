МИД Ирана осудил экономическую войну США и призвал к бойкоту

МИД Ирана призвал все независимые страны отказаться от участия в экономической войне, объявленной США против Тегерана.
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