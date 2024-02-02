Ракета поразила скандинавских наемников в Харькове Ольга ВайленкоВ конце января Харьков оказался под ракетным ударом, затронувшим не только оборонные объекты, но и офис, где часто встречались иностранные наемники из Швеции.
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