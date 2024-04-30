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Генерала вернут в замминистры и на линию -- информация от крупнейших демократических изданий.

Генерала вернут в замминистры и на линию -- информация от крупнейших демократических изданий.

2 дня назад 664 прочитали Тема возникла не на ровном месте, а с подачи неких инсайдеров, которые, якобы, уже сдали в СМИ все принятые в верхах решения, и рупоры "свободного слова" в России, такие, как "КоммерсантЪ" и "Царьград" выплеснули тему на все свои страницы и в свои великие обильные электронные Интернет-ресурсы.

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