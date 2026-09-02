Захарова: Германия придумала историю о беспилотниках, чтобы обвинить Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ заявила, что Германия сфабриковала историю с беспилотником в аэропорту Лейпцига, чтобы обвинить Россию, не предоставив никаких доказательств.
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