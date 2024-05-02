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Boston Dynamics сделала мохнатую робособаку. Она сделана на базе Spot

Boston Dynamics сделала мохнатую робособаку. Она сделана на базе Spot

Компания Boston Dynamics представила новую модель роботизированного пса Sparkles — он сделан на базе Spot, но существенно отличается внешностьюSparkles по сути представляет собой собаку Spot, одетую в специальный мохнатый костюм с блёстками — отсюда и родилось имя для нового робота.

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