https://esoreiter Исследование показало: мужчины переоценивают, а женщины недооценивают свой IQ Ученые из Школы прикладной психологии Университета Гриффита решили выяснить, насколько трезво мужчины и женщины оценивают свои умственные способности.
https://esoreiter Исследование показало: мужчины переоценивают, а женщины недооценивают свой IQ Ученые из Школы прикладной психологии Университета Гриффита решили выяснить, насколько трезво мужчины и женщины оценивают свои умственные способности.
Свежие комментарии