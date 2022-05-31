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Исследование показало: мужчины переоценивают, а женщины недооценивают свой IQ

Исследование показало: мужчины переоценивают, а женщины недооценивают свой IQ

https://esoreiter   Исследование показало: мужчины переоценивают, а женщины недооценивают свой IQ Ученые из Школы прикладной психологии Университета Гриффита решили выяснить, насколько трезво мужчины и женщины оценивают свои умственные способности.

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